Greenwood, la mossa del Manchester United per il trasferimento al Getafe

Mason Greenwood è stato a un passo dalla Lazio, sarebbe stato l’ultimo colpo della società nell’ultimo giorno di mercato. L’operazione però non è stata possibile, il gong per la chiusura della sessione è stato più veloce di tutto il resto e così il classe 2001 si è trasferito al Getafe. Come riferisce il The Sun, per aiutare il giocatore a ricostruirsi la carriera in Spagna, il Manchester United si è offerto di mettergli a disposizione una villa di lusso, con sei camere da letto, vicino al campo d’allenamento e un traduttore privato sette giorni su sette e h24.

