Guendouzi, gli ex OM non vogliono che vada via: "Era lui a fare il centrocampo"

La questione Guendouzi a Formello si fa più intricata. In Francia sono certi che l'OM abbia rifiutato un'offerta da 13 milioni da parte della Lazio, ma secondo quanto riportato dalla nostra redazione le cose non starebbero esattamente come raccontato da FootMercato. Intanto a Marsiglia si discute se sia giusto o meno lasciar andare il calciatore e sulla questione si sono appunto espressi due ex OM, il difensore Christian Caminiti e il centrocampista Jean-Charles de Bono. Ecco le loro parole:

Christian Caminiti: "Se si vuole cedere il giocatore per fare spazio o ingaggiare qualcuno di livello superiore, si può semplicemente cederlo in prestito. All'inizio era lui a fare tutto il centrocampo. Abbiamo visto il suo tempo di gioco precipitare di stagione in stagione, isolarlo su un lato e dargli un ruolo da attaccante ha reso un cattivo servizio a Guendouzi. Ha perso la sua identità".

Jean-Charles de Bono: "Molti club parlano di lui. Non bisogna vendere per il gusto di vendere, ma tenerlo perché possa imporre il suo gioco. Ha già dimostrato in passato di essere in grado di portare questa squadra in alto".