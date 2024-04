Guendouzi, nel cuore non solo la Lazio: "Seguo sempre l'OM e spero..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è solo la Lazio nel cuore di Guendouzi, il centrocampista è rimasto fortemente legato all'Olympique Marsiglia e nonostante sia concentrato sul suo di campionato non perde occasione per seguire anche quello della sua ex squadra. Lo testimoniano le sue parole rilasciate a Téléfoot in occasione della gara tra l'OM e il Psg, prima del calcio d'inizio: "Guardo tutte le partite dell'OM, è un piacere vederli giocare in casa. Ci sono ancora molte partite da disputare, spero che riescano a mantenere questa costanza".

