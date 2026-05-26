Guidonia Montecelio, il nuovo allenatore è un ex Lazio: Lopez e Bianchini in rossoblù
Altri ex Lazio sulla panchina del Guidonia Montecelio 1937 FC. Non solo Tommaso Rocchi, allenatore ora della Primavera 3, dopo aver vinto il campionato di Primavera 4 ai playoff contro il Sorrento. In prima squadra, a guidare i rossoblù in Serie C è arrivato nientemeno che Giovanni Lopez molto conosciuto nel mondo Lazio.
Il tecnico romano da calciatore ha vestito maglie blasonate come Vicenza, Torino e Lazio appunto, vincendo da protagonista un campionato di Serie B, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Con la formazione biancoceleste, titolare nella sua prima stagione, fa da "chioccia" al più giovane collega di reparto Nesta, disputando 23 partite, e conquistando la Coppa Italia 1998 e la Supercoppa italiana, oltre ad aver perso la finale di Coppa UEFA 1997-1998 contro l'Inter a Parigi ed aver disputato due gare di Coppa delle Coppe nel 1998, edizione vinta dalla squadra di Eriksson.
Non finisce qui la sua parentesi in biancoceleste. Il 13 febbraio 2010 diventa vice-allenatore della Lazio, affiancando in panchina il tecnico Edoardo Reja. Oltre a Lopez però a completare lo staff rossoblù c'è anche Adriano Bianchini, preparatore atletico del Guidonia Montecelio che dal 2005 al 2020 ha fatto parte dello staff tecnico della Lazio. Si è occupato di preparazione atletica e principalmente della prevenzione e del recupero degli infortuni dei calciatori della prima squadra.
“Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver raggiunto un accordo con Giovanni Lopez, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Contestualmente il club annuncia la composizione dello staff che affiancherà il nuovo allenatore: Giovanni Abate (vice allenatore), Adriano Bianchini (preparatore atletico), Cristian Tosti (preparatore dei portieri). Il Guidonia Montecelio 1937 Fc rivolge a mister Lopez e al suo team un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro per proseguire l’obiettivo di crescita della società”, la nota del club.