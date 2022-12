Hamsik racconta Sarri: "Ti entra dentro. A volte si girava di schiena e se sbagliavo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marek Hamsik e Napoli: una storia d'amore lunga 12 anni e interrotta nel 2019 dal suo trasferimento in Cina. Ma il legame tra il centrocampista slovacco e i tifosi partenopei è molto più forte. L'ex capitano azzurro è rimasto profondamente legato a quella gente, a quella città e a quella società e spera di tornarci un giorno o da calciatore o da dirigente. Lo ha raccontato lo stesso calciatore, attualmente in forze al Trabzonspor, in una lunga intervista concessa a Dazn. Marek ha toccato davvero tantissimi argomenti: dalla sua azienda vinicola, alla sua scuola calcio fondata in Slovacchia, passando i compagni e gli allenatori che gli hanno segnato la carriera. Tra questi non poteva mancare ovviamente Maurizio Sarri: "Ho sentito De Laurentiis a inizio anno, mi ha detto: quando finisci col calcio giocato fammi sapere e parliamo di futuro insieme. Non siamo ancora arrivati a questo punto ma se mi chiamasse sarebbe difficile dire di no. Nella mia città ho la mia accademia con più di 300 bambini di tutte le categorie, sto costruendo campi da calcio, voglio occuparmi di questo, occuparmene e fare l'allenatore per far crescere altri Hamsik. La palla corre come faceva con Sarri? Ancora no (ride, ndr), ma questo è il mio futuro".

Il mio modello come allenatore?

"Mi piace Sarri, Guardiola, quelli che giocano a calcio. Sarri mi ha lasciato il segno. Benitez era un grande allenatore, con lui sono arrivati Albiol, Reina, Higuain, giocatori di livello internazionale. Dopo è venuto Sarri, per tre anni con lui abbiamo giocato sempre a due tocchi, immagina a che velocità di pensiero dovevi muovere la palla e per tre anni lo abbiamo fatto. Come calciatore mi sono divertito tanto, tutta l'Europa ci seguiva, era un Napoli da Play Station, si giocava a memoria. Qualche volta il mister si girava di schiena, gli bastava sentire la palla e capiva che stavamo giocando insieme. Se facevo un tocco in più...si fumava 50 sigarette (ride, ndr)".