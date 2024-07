Hansa Rostock - Lazio, esce Zaccagni: la fascia di capitano passa a...

Il capitano in casa Lazio rimane un grande tema. Per l'amichevole contro l'Hansa Rostock è stato scelto Mattia Zaccagni per indossare la fascia. Nel secondo tempo però, sul risultato di 0-2, è uscito per far spazio a Pedro. Con Cataldi in campo, forte candidato, il capitano è diventato Patric, che sta guidando la difesa insieme a Casale in assenza di Romagnoli. Un altro piccolo indizio per le gerarchie della prossima stagione.