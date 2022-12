Hatayspor - Lazio, Sarri ricorda Mihajlovic: “Lascia ricordi forti…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della gara vinta contro l'Hatayspor il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e le prime parole sono tutte per Sinisa Mihajlovic: "Difficile anche parlarne, io ho i miei ricordi con lui e vorrei mantenerli vivi. Mi dispiace tantissimo per le persone che gli vogliono bene, per la sua famiglia e per lui. Personaggio di uno spessore enorme, un uomo di questo spessore lascia ricordi forti a tutti”.