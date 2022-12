Hatayspor - Lazio, Sarri: “Soddisfatto del ritiro, l’entusiasmo dei calciatori mi ha contagiato”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio chiude al meglio il ritiro in Turchia con la bella vittoria sull'Hatayspor per 3-5. Al termine della gara il tecnico Maurizio Sarri ha così commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi faccio fatica a parlare di calcio. La squadra ha fatto bene, abbiamo fatto due buone gare con un carico di lavoro pesante. Quella di oggi è stata una partita discreta contro una squadra fisicamente più avanti di noi, sono soddisfatto anche se ci sono da limare due-tre errori difensivi. I ragazzi dal 1 dicembre a oggi hanno fatto un grande lavoro con applicazione e entusiasmo. Sono stato io a essere trasportato da loro e non il contrario. Questo mi da più soddisfazione dell'aspetto tecnico".