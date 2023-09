Hazard e la voglia di birra: "È arrivato il momento di dire basta con..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Eden Hazard resta svincolato dopo la fine della sua avventura al Real Madrid, che a fine primavera ha annunciato la risoluzione del contratto con il belga, che ora sembra veramente vicino al ritiro, nonostante i soli 32 anni di età. In una serie di documentari dedicati alla nazionale belga, dal titolo "Believe", anche Hazard è stato tra i protagonisti e in un estratto l'ex Chelsea ha parlato del suo futuro.

"È ora di godermi la vita con la mia famiglia e i miei amici. E bermi qualche birra Jupiler", ha detto il fantasista sorridendo, aprendo dunque ad un addio al calcio, nonostante la giovane età.