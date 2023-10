Hazard, la nuova vita senza il calcio: "Adesso è perfetta, non mi manca giocare"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Sono passate poche settimane da quanto Eden Hazard ha annunciato il suo addio al calcio giocato e a quanto pare per l'ex fantasista del Real Madrid è iniziata una nuova parentesi piuttosto soddisfacente. A margine della premiazione per il Pallone d'Oro ha parlato a TNT Sport esternando le sue sensazioni sulla nuova vita lontano dal rettangolo verde: "Adesso è tutto perfetto. Sto con la famiglia ed i bambini. Posso fare quello che voglio, è una vita perfetta, la decisione è stata semplice. Sono in pace con me stesso e felice, ho così tante cose al di fuori del calcio che ho potuto decidere con calma".

Poi si è soffermato sul suo rapporto con il calcio adesso che lo vede da fuori: "Continuo a guardarlo in tv quando posso, ma faccio anche altro e non mi manca giocare. Vedremo tra qualche mese, avevo sempre detto che avrei smesso di giocare non appena avessi smesso di divertirmi in campo. Non volevo andare da nessun'altra parte solo per guadagnare di più. Non mi piaceva più allenarmi, per questo credo che sia stata la decisione giusta".