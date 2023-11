Hellas Verona, deciso il futuro di Baroni: la situazione

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Marco Baroni manterrà la sua posizione come allenatore del Verona. Secondo le informazioni raccolte da TMW, la decisione di confermare il tecnico toscano è emersa dal summit societario svoltosi nelle ultime ore. Baroni guiderà l'Hellas almeno fino alla prossima partita contro il Lecce, programmata dopo la pausa per le Nazionali. La scelta di proseguire con Baroni è stata influenzata non solo dalla fiducia nei suoi confronti, ma anche da considerazioni di natura economica. Il Verona, attualmente penultimo in classifica con 8 punti, sembra essere riluttante a compiere ulteriori investimenti significativi per un nuovo allenatore, considerando anche gli impegni contrattuali ancora in corso, come quello con Salvatore Bocchetti fino al 2027.