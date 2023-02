Hellas Verona - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio deve subito mettersi alle spalle la sconfitta contro la Juventus e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. I biancocelesti torneranno in campo allo Stadio Bentegodi dove ad attenderli ci sarà l'Hellas Verona. Gli scaligeri, in piena lotta salvezza, cercano punti per accorciare le distanze dalla diciassettesima posizione, la squadra di Sarri, però, non può permettersi un altro passo falso in una corsa alla Champions League così complicata. La sfida tra Verona e Lazio si disputerà lunedì 06/02 alle ore 18.30. La televisiva sarà in esclusiva su Dazn: tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Chi invece è abbonato a Sky potrà utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ovvero un canale con contenuti Dazn.