Hellas Verona - Lazio, Kamenovic a disposizione? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la vittoria in Coppa Italia, la Lazio è pronta a tornare in campo per affrontare il Verona in campionato. I biancocelesti stanno ultimando la preparazione in vista della sfida che si disputerà sabato alle 15 al Bentegodi, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e Sarri dovrà ancora una volta fare i conti sia con l’emergenza infortuni sia con la questione legata a Vecino.

In attesa che venga diramata la lista dei convocati, si può dire con certezza che tra gli esclusi ci sarà Kamenovic. Il serbo è riuscito a strappare la chiamata del tecnico in occasione della gara di martedì contro il Genoa, ma non potrà esserci in quest’altra occasione perché non è presente nell’elenco dei 25 nomi consegnati alla Lega e non è sufficiente la condizione di tesserato come prevede il regolamento della Coppa Italia.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 7/12 alle 18.15