Hernanes a Vinitaly: "Mi sento un figlio di questo Paese. La Lazio è la squadra..."

Fonte: Pragma Magazine

A Vinitaly, salone internazionale a Verona, del vino e dei distillati c'era anche un po' di Lazio. Come testimoniano gli scatti social sul proprio account di Instagram, si tratta di Hernanes, ex giocatore biancoceleste, ma perché? In particolare, Hernanes gestisce un locale a Torino ed è proprietario di un’azienda vinicola nel Monferrato che si chiama: “Cà del Profeta”. Durante la sua esperienza alla Juventus si è innamorato della Langhe ed è per questo che ha acquistato un appezzamento di terreno in provincia di Asti dove ha costruito, oltre ad un piccolo Hotel per le vacanze, anche un’azienda vinicola. Intervenuto ai microfoni di Pragma Magazine, Hernanes ha dichiarato: "Io sono legato all’Italia in generale, questo paese mi ha dato tanto, le persone mi hanno trattato sempre bene, mi sento un figlio di questo Paese. La Juventus sta facendo bene, Allegri ha avuto una capacità incredibile di gestire il gruppo, si sono ripresi e adesso sta andando forte. E’ la Juventus che conosciamo. Lazio? E’ la squadra che dopo il Napoli gioca meglio, ha avuto costanza nei risultati, questo mi fa piacere perché sono legato a loro".