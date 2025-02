Hernanes: "La Lazio contro l'Inter ha commesso due errori, vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il percorso della Lazio in Coppa Italia si è concluso ai quarti di finale, a San Siro è passato l'Inter grazie alla rete, molto discussa di Arnautovic e al rigore trasformato da Çalhanoğlu. Via social, tramite il proprio profilo Instagram, ha detto la sua il doppio ex Hernanes che ha commentato così la sconfitta dei biancocelesti: "La Lazio ha commesso due errori: il primo è stato quello di voler vincere la partita e di voler giocare alla pari. Fin da subito ha creato delle occasioni, ha calciato in porta, si è procurata cinque calci d’angolo. Questo però è un errore perché nel calcio c’è una gerarchia: la forza perde contro la tecnica, che sua volta perde contro la tattica, cattiveria e fiducia. Quest’ultima comanda nel calcio, è uno stato mentale che si acquisisce nel tempo e con i risultati".

"Il secondo errore è stato lasciare scoperta la zona in cui Arnautovic conclude. Non è un caso, né fortuna. Bastava una palla all'Inter per colpire. La Lazio avrebbe dovuto fare una gara di attenzione, volta a non sbagliare i particolari per far credere all’Inter di essere in controllo. La squadra di Inzaghi è in fiducia, questo le permette di trovare le migliori soluzioni. Quello di Arnautovic è un golazo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE