Hernanes: "Lazio in difficoltà in campionato. Luis Alberto come me..."

Il Profeta Hernanes ha rimesso gli scarpini, esordendo in Prima Categoria con la maglia dell'ASD Sale, andando subito a segno. Ai microfoni di Sky Sport il brasiliano ha analizzato il momento della Lazio: " Tra le mie ex squadre quella biancoceleste è un po' più in difficoltà. Vengono da un campionato importante, ora hanno iniziato un po' così. Un calciatore simile a me? Come caratteristiche dico Luis Alberto, mi ricorda nel tiro, lo trova subito. E riesce a far gol come facevo io".