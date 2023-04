Heroe's Five Padel Cup, evento benefico a Monaco. E quanti ex Lazio presenti!

Fonte: Italpress

Una tre giorni di sport ed entertainment nel Principato di Monaco per celebrare il grande potere inclusivo del padel: tutto è pronto per la prima edizione della Heroe's Five Padel Cup che dal 17 al 19 aprile porta tra Eze e Monte Carlo anche grandi ex atleti. A seguire i tornei Business e Champions sarà Dario Marcolin, commentatore Dazn ed ex centrocampista di Cremonese e Lazio. Con lui altre grandi stelle del calcio hanno sposato l'iniziativa a scopo benefico: in campo, questa volta con la racchetta in mano, i connazionali Ciro Ferrara, Gianluca Zambrotta, Eusebio Di Francesco, Luigi Di Biagio, Giuseppe "Beppe" Signori, Stefano Mauri, Pierluigi Casiraghi, Giuliano Giannichedda e Fernando Orsi, mentre da Oltralpe sono attesi i francesi Sebastien Squillaci e Gaal Givet, giocatori oggi del club monegasco Barbagiuans, fondato da Alberto di Monaco e guidato dal giovane nipote Louis Ducruet.

