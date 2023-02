HORSE&FUN: A CARNEVALE PONY PARTY! IN VIA DEL BAIARDO APRE LA SCUOLA PER GRANDI E PICCINI

L'equitazione è un'esperienza unica per adulti e bambini. Non solo fornisce esercizio fisico, ma anche benefici mentali ed emotivi. È un ottimo modo per entrare in contatto con gli animali e la natura, imparando a rivolgersi ad essa in modo responsabile.

Nelle scuole di cavalli e pony si imparano le basi dell'equitazione, tra cui la toelettatura e le abilità di guida di base. Si impara a sviluppare equilibrio, coordinazione e forza per diventare migliori. Inoltre si ottengono dettami fondamentali sul comportamento dell'animale che aiuta a costruire un legame più forte con il proprio cavallo o pony.

A Roma ci sono 4 grandi possibilità di avvicinarsi a questo mondo. Il nome è solo uno: Horse & Fun. I centri sono 4: Via del Baiardo (Tor di Quinto), Talenti, Olgiata e Villa Glori. Proprio a Via del Baiardo, si sta per alzare il sipario sulle nuove attività. Apre infatti la scuola di pony e cavalli, aperta a grandi e piccini: discipline olimpiche, istruttori FISE, lezioni singole e di gruppo.

VIENI A VIA DEL BAIARDO

Horse & Fun ti aspetta per immergerti nel fantastico modo dell'equitazione. Per info contattaci al 3468107292 e chiedi di Gaia! Ti darà tutte le informazioni circa la scuola sita in Via del Baiardo 28.

I BENEFICI DELL'EQUITAZIONE

L'equitazione ha molti benefici sia per il corpo che per la mente. Aiuta a migliorare la postura, la flessibilità, la concentrazione e a sviluppare capacità di risoluzione dei problemi. L'equitazione può anche essere terapeutica fornendo un'opportunità di rilassamento e sollievo dallo stress. Con tutti questi vantaggi dell'equitazione, non c'è da meravigliarsi se sempre più persone si rivolgono a questa attività come un modo per migliorare la propria forma fisica divertendosi allo stesso tempo. Horse&Fun ti aspetta per sperimentare tutto questo!

CARNEVALE, IL PARTY DI HORSE&FUN

Per avvicinare i piccoli a questo mondo, Horse&Fun ha creato inoltre una grandissima iniziativa per Domenica 19 Febbraio! Per info contattaci al 3468107292 e chiedi di Gaia.

Il party di Carnevale sarà presso il nostro centro di Talenti in Via Ezra Pound 100 00137 Roma.

- Festa in maschera a cavallo aperta a tutti!

- Giochi in sella per i più piccoli e sociale ad ostacoli per i più grandi

- Premiazione alla maschera più bella a fine giornata

UN PO' DI NOI: