Hysaj, la lettera d'addio: "Che la Lazio torni dove merita di stare" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Non solamente Pedro, anche per Hysaj è il momento di salutare la Lazio. A fine giugno, infatti, terminerà il contratto che lo lega al club biancoceleste. E al all'indomani della sfida contro il Pisa, anche il calciatore ex Napoli ha utilizzato Instagram per salutare compagni e tifosi:

"Dopo 5 anni con questa maglia è arrivato il momento di salutarsi. Sono stati anni intensi, pieni di emozioni momenti bellissimi e altri più difficili, ma ho sempre dato tutto con professionalità e rispetto fino all’ultimo giorno. Voglio ringraziare i miei compagni, un gruppo vero, fatto di ragazzi straordinari con cui ho condiviso tanto dentro e fuori dal campo. Un grazie speciale anche a tutti i tifosi della LAZIO il vostro calore, la vostra passione e il vostro sostegno sono stati devastanti e resteranno per sempre con me.



Roma sarà sempre una parte importante della mia vita io e e la mia famiglia vi saremo sempre grati. Vi auguro il meglio ve lo meritate e spero che la LAZIO TORNA DOVE MERITA DI STARE. Grazie di tutto, FORZA LAZIO SEMPRE".