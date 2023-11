Hysaj, parla il padre: “È molto carico. Se mi aspetto un gol? Sarebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Oggi alle 18 l’Albania affronterà la Moldavia, la sfida è valida per la qualificazione al prossimo Europeo. Basterebbe un solo punto a Hysaj e compagni per raggiungere l’obiettivo e festeggiare il successo, i tifosi sono in trepidazione e in tanti hanno raggiungo la capitale Chișinău per sostenere la propria squadra del cuore. Tra questi, c’è il papa del difensore della Lazio che, intercettato dai microfoni di Tv Klan, ha dichiarato: “Se mi aspetto un gol dalla difesa? È difficile. L’importante è pareggiare, vincere sarebbe ancora meglio”

“Trovo l'ambiente molto carico, abbiamo tanti tifosi. È un piacere anche per me quando vedo tutti gli albanesi al seguito della Nazionale, spero in una bella partita”.

