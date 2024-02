I paradossi statistici della Lazio: Flop in Serie A. Vola in Champions: Aquila non capit muscas

TUTTOmercatoWEB.com

Certo, il passaggio ai quarti contro il Bayern rappresenterebbe un’impresa eccezionale, per una Lazio che non si cura del campionato ma riesce a sfruttare con cinismo ogni occasione in Champions. Non bastano i paradossi statistici perché gli infortuni sono sempre in agguato, caratteristica costante che sta accompagnando questo campionato e che nemmeno i riti apotropaici più potenti riescono a esorcizzare, tuttavia, le scommesse Serie A su tutti i match della Lazio ci dicono che in trasferta le Aquile sono tra le top 4 della categoria nelle ultime 5 gare, un buon segnale in vista del match di ritorno contro i Bavaresi negli ottavi di Champions.

Le statistiche delle Aquile in Serie A

Nelle ultime 5 gare in trasferta i Biancocelesti rappresentano la seconda forza del campionato inserita nella top 4 con 10 punti su 15 conquistati, al pari di Milan e Juve. Soltanto la capolista nerazzurra ha fatto meglio con 13 punti su 15. Lo score delle Aquile è di 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta contro l’Atalanta. Discorso opposto per le ultime 5 gare in casa, dove pesano le sconfitte contro Inter e Bologna. Per quanto riguarda il numero totale di gol segnati per match, le Aquile tendono a terminare la maggior parte delle gare in under 2.5, in campionato sono 14 su 21 le partite finite con meno di 3 gol totali.

Tra i top player figurano Felipe Anderson con 6 assist e 3 gol, Immobile con 6 gol di cui 4 segnati su rigore e 1 assist, Luis Alberto con 3 gol e 2 assisti, ma soprattutto Provedel, per il suo importante gol in Champions.

Lo score generale delle statistiche biancocelesti presenta 11 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte nelle prime 24 gare, concluse all’ottavo posto fuori dalla zona europea. I gol segnati sono 29 e quelli subìti 26, ed ecco che saltano fuori tutti i problemi tattici che Sarri dovrà risolvere nei prossimi mesi, relativi soprattutto a un reparto offensivo sterile e un reparto difensivo troppo distratto più gli infortuni, dinamica proibitiva onnipresente quest’anno, come abbiamo già accennato.



Le quote di Bayern Monaco – Lazio



Le quote Champions 2024 dei siti scommesse come Betfair presentano il Bayern Monaco favoritissimo in casa con il simbolo 1 quotato a 1.26, il pareggio è quotato a 5.5 mentre la vittoria delle Aquile è quotata a 8. I bookmakers prediligono una gara con più di 3 reti totali, infatti l’over 2.5 è quotato a 1.55, mentre l’under 2.5 è quotato a 2.2. Le quattro gare della Lazio disputate in casa durante i gironi e gli ottavi di Champions sono terminate tutte con il simbolo under 2.5, mentre delle tre gare disputate in trasferta soltanto una è terminata con meno di 3 gol, le altre due si sono concluse con il simbolo over 2.5. Tirando le somme abbiamo una Lazio a trazione under 2.5 in Champions, con 5 gare su 7 terminate con meno di 3 reti. Inutile ricordare che il match di ritorno contro il Bayern Monaco è una vera e propria finale per gli uomini di Sarri, ma i bavaresi non devono sottovalutare l’esperienza del mister, che con il Chelsea arrivò fino in fondo vincendo l’Europa League nel 2019.