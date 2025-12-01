I più grandi sponsor del gioco d'azzardo in Serie A

Non c’è niente che racconti il mondo del calcio come le immagini dei gol, le statistiche da record, i trionfi e anche le sconfitte e, soprattutto, le grandi scommesse che club, calciatori e allenatori hanno dimostrato di saper superare con tenacia e determinazione.

Gioco d’azzardo e Serie A hanno sempre avuto un legame strettissimo, sin dai tempi della nascita del Totocalcio: e stiamo parlando del lontano 1949.

Successivamente sono arrivate le piattaforme online e se sei un appassionato di pallone sicuramente avrai dato uno sguardo alle statistiche aggiornate in tempo reale nel palinsesto dei match live.

Anche le piattaforme di casinò sono state per anni sponsor delle più grandi squadre di Serie A, ancora oggi, ci sono diversi siti di news e giochi che puoi vedere in ogni match. Se sei incuriosito o vuoi entrare nel magico mondo statistiche dei numeri, delle carte e persino dei giochi più classici, prova il casinò online Vincispin, dove è presente anche un blog che ti aggiorna con una guida completa su tutti i termini e le condizioni di gioco, ma anche sulle promozioni e le offerte.

Venezia e il primo casinò aperto nel mondo

Torniamo indietro nel tempo per approfondire il legame strettissimo tra il gioco del calcio italiano e il casinò, perché la prima sala da gioco al mondo è stata aperta proprio in Italia a Venezia: stiamo parlando del lontano 1638.

Questo casinò esiste ancora oggi e si chiama Ca’ Vendramin’ Calergi e non poteva mancare nelle curiosità calcistiche di un club che negli ultimi anni ha militato in Serie A: il Venezia. Il Casinò della Serenissima, il più antico al mondo, ha sponsorizzato il club nel 2006, proprio in un momento difficile, in cui usciva da una situazione economica non facile.

La nascita del Totocalcio e della frase “ho fatto 13”

Massimo Della Pergola è l’inventore del gioco che ha aperto le scommesse al grande pubblico, perché il Totocalcio ha sicuramente riscritto tutte le regole del pallone, con gli appuntamenti nel fine settimana per indovinare la “Schedina”, ossia le 13 squadre proposte dal palinsesto di Serie A e di qualche match di Serie B e Serie C.

Questa è un’altra curiosità che mostra il legame indissolubile tra Serie A, scommesse e gambling, con uno sponsor di tutto rispetto: il Monopolio di Stato, che ha sicuramente contribuito a rendere il calcio lo sport più seguito nella Penisola.

Gli sponsor più famosi dei club in Serie A

Tra i più grandi sponsor delle squadre di Serie A c’è sicuramente il marchio Bwin, che apparì sulle divise rossonere nell’ultimo periodo di maggiore splendore del club, tra il 2006 e il 2010, quando il Diavolo vinse la sua ultima Champions League ad Atene nel 2007 e in un periodo in cui nel Milan giocavano calciatori del calibro di Ronaldinho, Ibrahimovic, Pippo Inzaghi, Kakà, Seedorf, Maldini e tantissimi altri campioni.

La Juventus per qualche anno ebbe come sponsor Betclic, così come Sisal e Snai hanno vestito le maglie di diversi club ai vertici della Serie A, oppure Betsson, uno degli ultimi sponsor dell’Inter. Tra gli sponsor delle più grandi squadre di Serie A abbiamo anche LeoVegas per l’Atalanta e Betway sia per Fiorentina che per il Bologna.

In diversi match i LED degli sponsor di casinò a bordo campo hanno messo in scena piccoli spettacoli cromatici, con giochi di colori e luci che spesso hanno ingannato i telecronisti nel riconoscere i calciatori durante i live delle gare. Le curiosità sui più grandi sponsor del gioco d’azzardo in Serie A sono tantissime, soprattutto negli ultimi anni dopo il Decreto Dignità che ha regolamentato questa tipologia di marketing.

Altre curiosità tra “presenza laterale” degli sponsor, Decreto Dignità e Oronzo Canà

Negli ultimi anni sono tantissimi i siti di casinò e scommesse che hanno cambiato il nome, presentato piattaforme di statistiche e news sportive, questo perché il mercato del gioco d’azzardo è regolamentato in modo da limitare comportamenti nocivi e prevenire le dipendenze.

Questa legge, conosciuta con il nome di Decreto Dignità, non ha limitato la fantasia degli sponsor, infatti, spesso ci sono giochi di parole con i siti oppure le piattaforme utilizzano gli stessi font e colori per ricordare il marchio, questo sia nei LED degli stadi che sulle stesse divise dei club come Napoli, Milan, Inter, Juve e gli altre grandi squadre, in una vera e propria “presenza laterale”, ossia meno incisiva e al lato del rettangolo da gioco.

Oltre al semplice logo, spesso viene messo in risalto lo storytelling che racconta come il gioco d’azzardo non debba essere nocivo, famose le interpretazioni dei grandi campioni del mondo, tra cui Buffon, Totti e Luca Toni, che spesso sono apparsi nelle pubblicità di siti di casinò e scommesse. Tra le ultime curiosità, spicca anche negli ultimi tempi la pubblicità con Lino Banfi testimonial di un sito di casinò: e non stiamo parlando soltanto di un grande attore, ma dell’inimitabile Oronzo Canà.