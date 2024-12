IFFHS Awards, trionfa De La Fuente: Scaloni secondo e Bielsa...

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CASADEI, IL CHELSEA SPARA ALTO. E PER IL PRESTITO... Cesare Casadei è sempre più lontano dal Chelsea. Con Maresca non sta trovando spazio (in questa stagione, zero presenze in Premier e cinque in Conference League), per questo a gennaio potrebbe definitivamente lasciare Londra. In Italia ci sono diverse... Cesare Casadei è sempre più lontano dal Chelsea. Con Maresca non sta trovando spazio (in questa stagione, zero presenze in Premier e cinque in Conference League), per questo a gennaio potrebbe definitivamente lasciare Londra. In Italia ci sono diverse...