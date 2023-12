Il 26 maggio per Igli Tare: "È unico, vi dico come abbiamo vinto"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nulla da aggiungere: anche per Igli Tare il 26 maggio 2013 ha fatto la storia ed è unico nei derby della Capitale. Negli studi di Cronache di Spogliatoio, quando gli è stato chiesto quale fosse la partita più bella che ha vissuto, ha risposto immediatamente. Quella finale di Coppa Italia non ha eguali. Ha poi anche spiegato in che modo sono riusciti a preparla. Ecco le sue parole: "La mia partita più bella? Il 26 maggio è fuori classifica. Noi abbiamo fatto la scelta vincente di allontanarci da Roma. Non sentivamo la pressione. Il giorno prima che siamo rientrati, abbiamo capito che era la partita della storia. Si doveva solo vincere. È una partita che non ha prezzo. Nuovo derby ai quarti quest'anno? Il 26 maggio rimane unico".