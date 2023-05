Il Bayer Leverkusen attacca: "Roma? Modo disgustoso. Triste che..."

I giallorossi hanno battuto i tedeschi che hanno recriminato per due gare in cui hanno sprecato l'impossibile e hanno ceduto...

Il Bayer Leverkusen si è inchinato alla Roma nella semifinale di Europa League. Un match che ha lasciato strascichi per l'atteggiamento dei giallorossi tra perdite di tempo e calciatori a terra senza motivo. La squadra tedesca si è innervosita per l'atteggiamento e ha criticato pesantemente il modo di giocare di Pellegrini e compagni. Sport.es riporta le dichiarazioni di calciatori e dirigenti del club tedesco. Kerem Demirbay ha detto che “è un peccato che uno stile di gioco come questo possa essere premiato in una semifinale di così alto livello, questo è amaro, molto amaro. Anche per il calcio. Ma dobbiamo congratularci con il nostro avversario anche se ha raggiunto il suo obiettivo in modo disgustoso”. Nadiem Amiri ha aggiunto: “Sono affranto. Non meritavamo di essere eliminati da una squadra che non ha niente a che fare con il calcio. Mi chiedo come sia possibile, per come hanno giocato oggi e la scorsa settimana… Non è questo il calcio. Per una squadra del genere essere in finale è pazzesco”. Simon Rolfes, direttore sportivo del club, è stato ancora più duro: “Dopo ogni tiro in porta c’era un altro giocatore a terra che hanno dovuto portare fuori in barella perché era gravemente infortunato. Penso che tutti quelli che erano allo stadio oggi augurano buona fortuna al Siviglia per la finale. È triste che questo modo giocare porti al successo”.