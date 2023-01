Il Belgio cerca un ct: Henry smentisce ogni contatto. Via libera per Pirlo?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non ho mai contattato la Federazione del Belgio per offrirmi come nuovo commissario tecnico della Nazionale, contrariamente a quanto ho letto". A dirlo, a Sky Sports, è l'ex punta francese Thierry Henry, che era anche vice di Roberto Martinez, che ha da poco lasciato la panchina belga per sedersi su quella del Portogallo. Henry, insieme con Andrea Pirlo, è dato dai media tra i più probabili per il ruolo. Nei giorni scorsi l'attaccante belga dell'Inter Romelu Lukaku aveva fatto il nome di Henry definendolo come la scelta migliore, secondo il suo auspicio, per guidare il Belgio.