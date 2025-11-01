Il Cagliari si prepara alla Lazio: Radunovic torna in gruppo. Il report
Archiviato un altro giorno di allenamento per il Cagliari in vista della gara contro la Lazio. Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane sicuramente non potrà contare su Obert, squalificato dopo il giallo ricevuto contro il Sassuolo (era diffidato).
Il club sardo sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il report sulla seduta di lavoro svolta oggi. Di seguito la nota.
"La squadra si è allenata al CRAI Sport Center in vista della gara di lunedì sera allo stadio Olimpico contro la Lazio (i biglietti per il Settore Ospiti). La seduta di questo pomeriggio è cominciata con dei lavori di attivazione, seguiti poi da giochi di posizione e da un lavoro tattico svolto in funzione della partita. Di nuovo in gruppo Radunovic, lavori personalizzati per Deiola, Rog e Pintus".