Il calcio non si ferma mai: il programma delle partite nel giorno di Natale

Il calcio non si ferma neanche a Natale. In Turchia infatti sono state calendarizzate partite anche lunedì 25 dicembre: tra le 15 e le 18 saranno quattro gli incontri della SuperLig, che avranno gli occhi addosso di tutti coloro che non riescono a stare senza calcio neanche a Natale.

Le partite di Super Lig in programma:

15:00 | Alanyaspor - Samsunspor

15:00 | Kasimpasa - Rizespor

18:00 | Hatayspor - Besiktas

18:00 | Pendikspor - Ankaragucu