Il ct della Giamaica chiama Mason Greenwood: "Ci potrebbe aiutare"

È stata una delle suggestioni delle ultime ore di mercato della Lazio, poi sfumata. Mason Greenwood si è quindi accasato al Getafe per provare a ripartire, dopo essere stato lontano dai campi per diverso tempo ed essere stato scagionato dalle accuse di stupro. Ora però c'è anche l'opzione Nazionale: infatti è nato nel Regno Unito, ma ha origini giamaicane. Proprio per questo il ct della Nazionale caraibica Heimir Hallgrimsson spera di portarlo presto in squadra. L'ex United non sarebbe di certo il primo: potrebbe seguire le orme di Ethan Pinnock, Demarai Gray e Michail Antonio. Ecco le parole del tecnico sulla questione: "Vorremmo avere i migliori talenti nella nostra squadra. Se raggiungesse la forma fisica e il livello che aveva prima della vicenda che lo ha coinvolto, sicuramente avrebbe quel livello per aiutare la Giamaica".