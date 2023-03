Il dolore di Ambrosini: "Mio figlio ha il diabete di tipo 1, non esiste cura"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento difficilissimo per l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini. Con un video postato sui social l'ex rossonero ha infatti voluto comunicare la patologia di cui è affetto il figlio Alessandro di appena un anno, ovvero il diabete di tipo 1 o meglio conosciuto come diabete mellito, una malattia per cui ad oggi non esiste nessuna cura... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

