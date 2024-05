Il dramma dell'ex Inter Guarin: "Sono un alcolizzato. Ho paura della morte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il campo da calcio e la maglia dell'Inter sono ormai un lontano ricordo per Fredy Guarin che sta vivendo un vero dramma. In una lunga e accorata intervista rilasciata alla rivista Semana l'ex centrocampista nerazzurro ha infatti raccontato la durissima lotta che sta affrontando contro l’alcol: "Sono un alcolizzato al 100% e lo ammetto. Sono un tossicodipendente in via di guarigione. Sono stato un alcolizzato per diversi anni. Quando ho lasciato il Millonarios (nel 2021, ndr) ho toccato il punto più basso perché in quegli anni la mia dipendenza è diventata molto seria. Ho perso molte cose a livello sentimentale e amoroso. È arrivato un punto in cui non potevo più continuare così. Ho dovuto chiedere aiuto, lo avevo già fatto diverse volte, ma avevo sempre una ricaduta".

Guarin in questi anni bui è stato anche a un passo dalla morte: "Volete sapere se sono stato vicino alla morte o al carcere? Sì, la verità è che in quel cammino oscuro che stavo facendo ero vicino alla morte perché non avevo rispetto, non avevo limiti, non avevo coraggio e mi lasciavo portare ogni giorno più in là in quel buco. Ho bussato alle porte dell'inferno".

Infine su chi gli è stato vicino: "Ho perso tanti amici, ma altri sono rimasti al mio fianco. Ora so chi sono i miei amici veri, quelli che vogliono vedermi stare bene. Mi sono stati accanto Falcao, James Rodriguez, Juan Fernando Quintero, Ospina, Cuadrado, Zanetti, Córdoba e altri che erano lì in quei momenti bui. Erano disponibili ad aiutarmi. Altri, senza dire una parola, se ne sono andati. Non erano amici".