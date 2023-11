Il figlio di Sabatini: "Immobile, serve rispetto. Mourinho? Non sono d'accordo"

TUTTOmercatoWEB.com

A tutto Santiago Sabatini. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il figlio del direttore sportivo Walter ha parlato di tanti temi caldi della Serie A. Dalla situazione Immobile alla Roma di Mourinho fino ad arrivare al ricordo di Mihajlovic. Queste le sue parole: "Immobile va trattato con rispetto per quello che ha fatto e per quello che potrà fare. Con il prossimo gol in trasferta raggiungerà un record. Di giocatori così ce ne vorrebbero di più. Periodi brutti si passano ma non va mai dimenticata la storia di un calciatore".

Mourinho. "Il mister ha sempre fatto della comunicazione il suo forte ma ultimamente non mi trovo più molto d'accordo. Credo che lui stia facendo passare la Roma come una squadra e una società di sprovveduti, invece la Roma ha una storia anche prima di lui. Abbiamo vinto e qui sono passati i più grandi campioni. Quindi quando dice che prima di lui la Roma non era nulla non è vero. E poi il gioco della Roma non mi piace. Al netto del fatto che la sua storia parla per lui però non si vive solo di passato. Lui ha unificato l'ambiente, ma a Roma ormai non lo si può mettere in discussione e questo non mi piace".

Chi ha fatto fumare la prima sigaretta a Walter dopo la brutta malattia? "Era a cena a Bologna con uno dei suoi più grandi amici Sinisa Mihajlovic, e fu proprio lui ad insistere perché accendesse la prima sigaretta dopo un anno di astinenza. E ad oggi penso che sia stato un bene perché papà dopo l'astinenza da sigarette non riusciva a parlare con una persona per più di cinque minuti, non poteva bere caffè perché il caffè gli ricordava le sigarette insomma c'erano degli automatismi difficili da gestire oggi fuma quella elettronica e le cose vanno meglio. Sinisa manca molto alla mia famiglia".