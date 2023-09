Il Frankfurter Allgemeine attacca: "Kamada? Alla Lazio solo per i soldi"

Daichi Kamada è il colpo a effetto del calciomercato della Lazio. Il giapponese è arrivato in estate da svincolato dopo che il suo contratto con l'Eintracht Francoforte era scaduto a giugno. Una scelta di vita quella del nipponico che ha deciso di sposare il progetto biancoceleste. Evidentemente, però, in Germania non tutti hanno preso bene la scelta del calciatore. Il Frankfurter Allgemeine, quotidiano della città tedesca, ha attaccato lui, Lindstrom e Kolo Muani che in estate hanno lasciato la Bundesliga. In un pezzo su Alario, attaccante argentino ai box per infortunio su cui i rossoneri puntano, si legge: "Il Francoforte non può davvero avvalersi di marcatori affidabili in questo momento. Con le partenze del capocannoniere Randal Kolo Muani (che ha rapidamente superato Alario nellle gerarchie nella scorsa stagione), del danese Jesper Lindström e del giapponese Daichi Kamada il club ha perso certezze. I garanti del gol hanno lasciato tutti l'Eintracht quest'estate. Lo hanno fatto credendo che ci fossero migliori possibilità (di guadagno) rispettivamente al PSG, al Napoli e alla Lazio. Gli Assia hanno segnato 58 gol (compresi due autogol) nella stagione precedente; 31 di questi realizzati dai tre calciatori che hanno lasciato Francoforte. Per il tecnico Toppmöller Alario sarebbe l'interlocutore giusto per quanto riguarda il tema del gol". Grandi responsabilità quindi per l'argentino che dopo l'intervento al ginocchio sta cercando di recuperare la condizione per essere a disposizione e aiutare la squadra. Per Kamada, così come per Lindstrom e Kolo Muani, la stampa tedesca non sembra andarci leggera.