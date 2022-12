Il Lecce punta la Lazio e si rinforza: due nomi della Fiorentina nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

Il Lecce va a caccia di rinforzi sul mercato. La squadra salentina, che al rientro in campo dopo la sosta Mondiali affronterà la Lazio al Via del Mare, ha messo nel mirino due calciatori della Fiorentina per allungare la rosa a disposizione di Baroni. Si tratta di Zurkowski, centrocampista che ha trovato pochissimo spazio con Italiano dopo una buona stagione ad Empoli, e Terzic, terzino sinistro indietro nelle gerarchie rispetto a Biraghi. L'obiettivo di Corvino è quello di anticipare i tempi e di ufficializzare le due nuove pedine prima del match con i biancocelesti. Non sarà semplice. La sessione invernale di calciomercato si aprirà il prossimo 2 gennaio. L'appuntamento tra Lecce e Lazio è fissato per il 4.