Il Manchester United ufficializza l'arrivo di Hojlund

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Manchester United ha ufficializzato l'ingaggio di Rasmus Hojlund: l'ex atalantino ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con l'opzione di un altro anno. "All'età di soli 20 anni, l'attaccante ha segnato 27 gol in 87 presenze, di cui 10 in Italia per l'Atalanta la scorsa stagione - si legge sul sito web del club inglese - Hojlund ha segnato sei gol nelle sue sei presenze con la Danimarca." "Non è un segreto che sono stato un fan di questo grande club da quando ero un ragazzino e ho sognato di esordire all'Old Trafford come giocatore del Manchester United - ha dichiarato Hojlund - Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà, e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha riposto in me. Una volta che ho parlato con il manager, sapevo che questo ambiente sarebbe stato perfetto per il mio sviluppo; sto godendo l'opportunità di lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo. Sotto la sua guida e il suo supporto so di essere in grado di raggiungere grandi risultati insieme ai miei nuovi compagni di squadra in questo club speciale". (ANSA).