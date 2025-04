Il Ministro Urso a Dazn: "Roma o Lazio? Entrambe identificano la nostra patria"

TUTTOmercatoWEB.com

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Adolfo Urso, Ministro dell’Impresa e del Made in Italy, ha parlato ai microfoni di Dazn non per fare un pronostico ma per ribadire l'importanza di un match così importante: “Lazio o Roma? Tifo sempre e solo per l’Italia. Il derby della Capitale evidenzia la straordinaria forza di Roma e quindi anche della Lazio nell’identificare la patria che tutti ci invidiano".