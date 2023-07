Il mondo del calcio in ansia: Van Der Sar in terapia intensiva, le condizioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fiato sospeso per Edwin Van Der Sar. L'ex portiere è stato ricoverato d'urgenza in Croazia, a Spalato, per un'emorragia cerebrale. A darne comunicazione è stato l'Ajax, club in cui è cresciuto ed è tornato a fine carriera da dirigente: "Le condizioni di Van Der Sar sono stabili e non appena ci saranno informazioni più precise arriveranno aggiornamenti. Venerdì è stato ricoverato in terapia intensiva. I pensieri di tutto l’Ajax sono per Edwin". Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato all’emorragia. Nel 2009 la stessa sorte era capitata alla moglie dell'ex portiere, Annemarie, colpita proprio da un'emorragia cerebrale. Van Der Sar ottenne dal Manchester United un permesso per starle vicino e un mese dopo tornò in campo. Solo quale settimana, Van Der Sar aveva preso la decisione di lasciare l'Ajax: "Ho bisogno di prendere le distanze, di rilassarmi, di fare altre cose". Era in vacanza in un'isola croata quando è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un elicottero. Il mondo del calcio è in grande apprensione, messaggi di vicinanza sono arrivati anche dai suoi ex compagni e amici di una vita.

