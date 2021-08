Il ritorno del pubblico allo stadio: la situazione in Europa e nel mondo

RASSEGNA STAMPA - Finalmente dopo un anno e mezzo di stop gli stadi riaccoglieranno il loro pubblico. Si tornerà a tifare la propria squadra del cuore, a gioire e soffrire con lei. Un piccolo passo in avanti verso un graduale ritorno alla normalità di cui la pandemia ci ha privati. La situazione dell’emergenza sanitaria non è totalmente rientrata, in alcuni stati d’Europa il momento è ancora delicato per via dell’aumentare dei contagi dovuti alla presenza della variante Delta. Nonostante questo, le varie Leghe di calcio hanno acconsentito alla riapertura, chi parziale chi totale, degli stadi in quanto la campagna vaccinale sta procedendo con risultati notevoli. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Premier League e Ligue 1 hanno autorizzato la riapertura totale quindi la capienza degli impianti sarà del 100%, seguiti da Svizzera, Lituania, Lettonia, Israele, Danimarca e Repubblica Ceca, Austria e Belgio. La Francia però si riserva la possibilità di stabilire la capienza in base all’andamento dei contagi.

ITALIA E ALTRI STATI - Parziale sarà la riapertura degli stadi in Italia per la Serie A, Germania per la Bundesliga, Serbia e Turchia che al momento riducono la capienza al 50%. Più drastica la situazione in Portogallo che riaprirà al 33% mentre più ottimista è quella in Romania (75%) e Olanda (66%). In Spagna saranno le autorità locali a decidere la capienza che può variare dallo 0% al 100% in base alla curva dei contagi.

