Il Romanista non sa la storia: "Mourinho come Giulio Cesare". Ma in realtà è...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Essere o non essere... andati a scuola. È questo il vero 'dilemma'. Dopo il clamoroso errore dello striscione esposto in Curva Sud, un boomerang tornato dolorosissimo sui denti dei romanisti per mezzo social, stavolta lo sfondone arriva dalle pagine del Romanista. Citiamo testuale: "VIDEO - Mourinho come Giulio Cesare: il murale comparso a Lisbona". Peccato che l'artista di strada Tvboy abbia posto il volto dell'allenatore portoghese sul corpo dell'Augusto di Prima Porta, celebre statua all'interno dei Musei Vaticani raffigurante Augusto appunto, non certo Giulio Cesare. Tra l'altro, guardando bene al centro dell'armatura indossata da Ottaviano, o meglio della lorìca, si può scorgere la figura dell'aquilifero. Colui che porta l'aquila, simbolo delle legioni romane. L'ennesima figuraccia da parte di chi si nasconde unicamente dietro il nome di Roma. Pur non conoscendone la storia.