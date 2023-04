Ilary Blasi vince, Totti paga e lascia la villa all'Eur: cosa sta succedendo

Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla trentesima giornata di Serie A. In casa Lazio è stata...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO A DENTI STRETTI SENZA IMMOBILE. SARRI ASPETTA VECINO... FORMELLO - La soddisfazione per il periodo d'oro, il rammarico per il ritorno in infermeria di Immobile. Lo stop di Ciro, anche per la dinamica, ha causato spavento e rabbia. Trauma distorsivo alla colonna vertebrale e frattura composta all'XI costola destra:... WEBTV INCIDENTE IMMOBILE, LE PAROLE DI CIRO: "HO PENSATO A PROTEGGERE LE BAMBINE" Ciro Immobile e le sue bambine nella mattinata di domenica sono stati coinvolti in un incidente stradale nei pressi di Ponte Matteotti a Roma. Il capitano della Lazio ha riportato la frattura di una costola e una contusione alla colonna vertebrale, oltre a un grandissimo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: "E' DERBY PER UN CENTROCAMPISTA!" In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del...