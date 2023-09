Immobile: “Con la Macedonia partita decisiva. Su Spalletti dico...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Il nuovo corso di Luciano Spalletti in azzurro partirà domani con la sfida alla Macedonia. Una gara fondamentale in ottica qualificazione ai prossimi Europei, così come ha anche sottolineato il nuovo capitano della Nazionale Ciro Immobile ai microfoni della Federcalcio: “Mi sento bene, la squadra sta assimilando i nuovi dettami del mister. Siamo pronti, domani sarà una partita decisiva per la qualificazione agli Europei. Spalletti è un allenatore che punta molto al dialogo con la squadra, fa sentire tutti parte del progetto. E' una cosa fondamentale per unire il gruppo. Ricordo ancora la mia prima doppietta in azzurro, segnare con questa maglia ti riempie di gioia ma anche di pressioni. Domani ci servono i tre punti, vogliamo raggiungere l'obiettivo. Sarà una partita complessa, come tutte le gare internazionali del resto. Andremo in campo con umiltà e concentrazione”.