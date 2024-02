Immobile, Corsi: "Aveva un rendimento migliore giocando così, ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è stato ospite nella giornata di oggi ai microfoni di Radio Radio per commentare l'ultimo atto della sessione invernale di mercato e, soprattutto, del trasferimento di Baldanzi alla Roma. Tra le domande che gli sono state poste dai cronisti, anche quella sulla possibilità di vedere il classe 2003 giocare insieme a Dybala. Nel rispondere, il patron del club toscano ha fatto un paragone citando come esempio Ciro Immobile, queste le parole: "Mi sembra che Baldanzi e Dybala non possano giocare insieme, almeno per ora, ma questa è una cosa da allenatori. Io vedo Immobile che quando giocava con un altro attaccante aveva un rendimento migliore, ora invece vedo sempre le punte centrali in Italia in mezzo a due difensori, che fanno più fatica”.

