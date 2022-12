Immobile è pronto a riprendersi la Lazio: “Ritorno a…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è entusiasmo e soprattutto grinta e determinazione in casa Lazio. La speranza è che queste possano accompagnare i biancocelesti non solo nel corso di tutta la preparazione, ma anche per tutta la seconda parte del campionato. Oggi il primo allenamento in campo, le aquile hanno ripreso a dare calci al pallone. È tornato Zaccagni, ma anche Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste si è ripreso dagli infortuni che lo hanno costretto a terminare in anticipo la stagione e ora è pronto più che mai a riprendersi il suo spazio, la sua fascia e a trascinare di nuovo la squadra verso gli obiettivi prefissati. Il suo ultimo post su Instagram ne è la prova, qualche scatto della seduta odierna accompagnato dal messaggio: “Ritorno agli allenamenti!”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE