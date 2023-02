Immobile, Hamrin: "La Lazio il posto ideale per lui. La sua migliore qualità..."

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile si è innalzato ancora di più all'Olimpo dei mostri del calcio. Nella partita contro la Salernitana ha prima eguagliato e poi superato Hamrin toccando quota 191 gol. Così, il capitano della Lazio si è conquistato l'ottavo posto della top 10 della classifica all time dei marcatori della serie A. Così, dopo le prime parole dedicate all'attaccante, Hamrin - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - ha continuato ad elogiare Immobile: "Si è guadagnato quella posizione a suon di reti e, a prescindere dall'epoca, non è mai facile segnare in Serie A. Lui è un campione, lo dice la sua carriera. Mi piace molto, ha realizzato tanti gol ovunque e alla Lazio ha trovato il posto ideale per lui, per rendere al meglio. In ogni partita riesce sempre a crearsi delle occasioni per segnare, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Credo che questa sia la sua migliore qualità in assoluto".

SARRI - Kurt ha anche sottolineato l'importanza che ha Maurizio Sarri per il rendimento di Immobile, spiegando di come lo possa aiutare a restare su certi livelli. Seppur abbia 33 anni è necessario che il bomber si gestisca per segnare con regolarità. Le reti dipendono anche dalla squadra però secondo Hamrin "può proseguire la sua scalata, ne sono sicuro".