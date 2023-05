Immobile, il messaggio per Radu: "Non ho parole, solo stima per la persona che sei"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Ciro Immobile, a fine serata, ha voluto dedicare un messaggio a Stefan Radu. Il numero 17 della Lazio ha condiviso su Instagram la foto che lo ritrae insieme al compagno di squadra in un momento vissuto questa sera sul terreno dell'Olimpico. Poi ha aggiunto: "Non ho parole boss, solo profonda stima e ammirazione per la persona che sei. So per certo che ci mancherai".

