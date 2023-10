Immobile, la Lazio e i tifosi sono con te: “Rispetto per il Re”

“Rispetto per il Re” scrivono i tifosi sotto l’ultimo post della Lazio per celebrare la rete di Immobile che ha deciso il match contro la Fiorentina. Dal dischetto ha gelato Terracciano, un gol che vale molto di più di tre punti. L’emozione nei suoi occhi prima di calciare il rigore ne è la chiara testimonianza. Una rete per dire che il bomber è tornato, ma in realtà non se n’è mai andato. Alla faccia delle critiche e di tutti quelli che hanno messo in discussione il suo valore. Ha lasciato che a rispondere fossero i fatti, aspettava solo l’occasione giusta. L’esultanza sotto la Nord per ribadire il suo amore e rassicurarli, i tifosi l’hanno aspettato e non vedevano l’ora che fosse quel momento. “Brividi”, “Quell’emozione l’abbiamo provata tutti, tu in campo e noi sugli spalti” hanno assicurato. “Sei unico, grazie” scrivono altri. Infinita riconoscenza e altrettanto affetto, un abbraccio virtuale per ricordare al numero diciassette che i laziali sono con lui.

