Immobile, la Lazio una certezza: a testa alta 'con l'aquila sul petto' - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

‘Barcolla, ma non molla’, Ciro Immobile. Stagione non semplice, quella che sta per concludersi, per il capitano della Lazio. Spesso il destino gli ha messo i bastoni fra le ruote, tra infortuni e il bruttissimo incidente in cui è rimasto coinvolto non ha avuto tregua, ma non si è lasciato affliggere dalle difficoltà. Si è rialzato più e più volte, senza mai arrendersi per lottare insieme ai compagni verso l’obiettivo. Sogna la Champions insieme ai suoi ‘fratelli’ e ai tifosi, andrà fino in fondo per cercare di realizzarlo. Mancano solo tre sfide al termine del campionato, fondamentali in tal senso. Saranno delle settimane particolari, di mezzo anche la ricorrenza del 26 maggio, in cui il bomber e i compagni vivranno un turbinio di emozioni. Ne è la prova l'ultima story condivisa dall'attaccante sul suo profilo Instagram, uno scatto che lo ritrae rivolto verso il suo pubblico accompagnato dal messaggio "Con l'aquila sul petto". Sempre e nonostante tutto, è la sua certezza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE