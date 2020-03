Immobile, la moglie Jessica: "Coronavirus? Siamo chiusi in casa" - FT

L'epidemia di Coronavirus ha gettato nel caos l'Italia intera. I cittadini hanno dovuto cambiare le proprie abitudini quotidiane per evitare di espandere ancor di più il contagio, ed ovunque vengono intimati a rimanere a casa. La preoccupazione per il virus e le conseguenze che sta avendo all'interno della popolazione non hanno risparmiato nessuno, neanche i personaggi famosi. Jessica Immobile, moglie di Ciro, ha espresso la sua paura, e quella della sua famiglia, sul proprio profilo Instagram. Ad un utente, che le chiedeva che misure avessero preso in questo momento di emergenza, la dolce metà dell'attaccante, ha risposto: "Siamo chiusi in casa con tanta paura".

