Immobile messo alla prova sull'inno della Lazio: "X Factor? Le faremo sapere" - VIDEO

Tensione alle stelle per Celtic - Lazio. Quale miglior modo per non lasciarsi andare alla melodia della musica per alleggerire le pressioni? Ci pensa il capitano della Lazio, Ciro Immobile. Attraverso i canali social di Now Tv, servizio streaming, l'attaccante è stato messo a dura prova sull'inno del club biancoceleste, ormai divenuto un simbolo. Sulle note di Vola Lazio Vola, il capitano, nel momento in cui si fermava la mujsica, doveva continuare a cantare, dimostrando di sapere alla perfezione il brano. Prova superata? Sta a voi deciderlo. Clicca qui per vedere il video o scorri sotto. "I giudici di X Factor: le faremo sapere. Questa sera regà cantiamo insieme perché c'è Celtic - Lazio", scrive la piattaforma. Immobile poi, invita i tifosi al grand ematch di Champions: "Stasera non perderti la Lazio in Champions, in streaming su Now".