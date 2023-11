Immobile non convocato, Sarri: "Avevo paura, ma mi ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri analizza il pareggio del derby e non solo. Nel post partita del match, il tecnico biancoceleste ha parlato anche del momento di capitan Immobile dopo la mancata convocazione di Spalletti in Nazionale. Come raccontato dal Comandante a DAZN, Ciro non ci è rimasto male, anzi: "Parlando con me, non ci è rimasto male. Mi ha detto che tutto sommato è meglio così perché è appena tornato dall'infortunio e può allenarsi con continuità. Ci ho parlato per paura che potesse avere ripercussioni a livello mentale".